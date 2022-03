Covid, New York elimina l'obbligo vaccinale per gli atleti

Niente più vaccino obbligatorio. Eric Adams cede alle pressione da parte del mondo sportivo a poche settimane dall'avvio della stagione del baseball e abolisce la punturina per gli atleti. Anche se lo sport si pratica all'aperto, l'obbligo della vaccinazione della città di New York era in vigore per qualsiasi tipo di luogo di lavoro, sia al chiuso sia all'aperto.

L'annuncio da parte del sindaco di New York arriva all'indomani della decisione di eliminare l'obbligo delle mascherine a scuola per i bambini di età inferiore a cinque anni dal prossimo quattro aprile.