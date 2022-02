Il Covid dopo Omicron, i ricercatori: «Una nuova variante potrà essere più letale»

Potrebbero esserci altre varianti più pericolose dopo Omicron. Lo affermano gli esperti e i ricercatori in Gran Bretagna per mettere in guardia da un allentamento troppo radicale e improvviso delle restrizioni contro il Covid. «La pandemia non è finita» ha ricordato Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: «È probabile che il Covid-19 rimanga con noi. Non è detto che Omicron sia l'ultima...

