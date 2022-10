Covid, Ilaria Capua: «Ondata autunno? Senza vaccino immunità cala, ci saranno casi e morti»

Esiste il rischio di altre ondate Covid in questo autunno? «Certo, appena ci troveremo a stare più al chiuso e l'immunità cala, visto che le persone non si vaccinano, allora avremo dei casi. La maggior parte con sintomi lievi, alcuni con sintomi gravi e, mi spiace dirlo, anche con qualcuno che morirà». Così Ilaria Capua, virologa e direttrice del Centro One Health all'Università della Florida, ospite di 'Un giorno da pecorà su Rai Radio 1.

Covid e quarta dose

Quindi va fatta la quarta dose? «Certo, assolutamente sì - risponde la virologa - Io l'ho fatta e adesso che tornerò in Florida farò la quinta dose e quello per l'influenza, nello stesso giorno». Qual è stato lo sbaglio più grosso fatto durante la pandemia? «Tutta l'ondata che c'è stata dopo il primo lockdown ad esempio si sapeva che sarebbe arrivata - ricorda Capua - Si sperava che il virus andasse via dopo l'estate ma come può venire in mente una cosa simile?». Crede abbia sbagliato anche il ministro Speranza? «Non lo so, sfido chiunque a fare un lavoro ineccepibile trovandosi di fronte ad un evento di proporzioni planetarie», chiosa la scienziata. Lei ha avuto il Covid? «No. Sono molto attenta e poi ragiono in termini di "volumi d'aria", ho delle antenne per capire se la situazione in cui mi trovo è a rischio», conclude.