Covid, Pfizer: «La pandemia durerà fino al 2024»

L'azienda farmaceutica Pfizer stima che la pandemia da coronavirus andrà avanti fino al 2024. Lo ha dichiarato il direttore scientifico Mikael Dolsten in una videoconferenza. Allo stesso tempo Dolsten ha spiegato che i dati in loro possesso dimostrano come il vaccino contro il Covid-19 sviluppato insieme a BioNTech funzioni meglio con tre dosi. L'azienda farmaceutica, ha aggiunto, sta anche sperimentando un vaccino più leggero per i bambini tra i due e i quattro anni.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Vaccino ai bambini sotto i 5 anni: quando arriva in Italia, i Paesi... IL RICHIAMO Terza dose, dopo quanto è efficace e perché bisogna... LA RICERCA «Omicron neutralizza gli anticorpi», il nuovo studio:...

Test rapidi e tamponi molecolari: differenze, "falsi negativi", prezzo e come prenotare (anche in farmacia)

Chiesto a Fda ok vaccino bimbi da 12 anni

Pfizer ha completato la sua richiesta alla Food and Drug Administration (Fda) per ottenere l'approvazione del suo vaccino anti Covid per i bambini dai 12 anni (finora l'ok è stato dato dai 16 anni in su). Lo ha annunciato la casa farmaceutica sostenendo che gli ultimi dati dimostrano che il vaccino è efficace al 100% nel prevenire i sintomi del Covid nei bambini sino a quattro mesi dopo la seconda dose.