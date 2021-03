Covid: perdita udito, vertigini e fischio all'orecchio: i sintomi più comuni dei contagiati (tra il 7% e il 15% ne ha sofferto)

Il Covid può provocare perdita dell'udito, acufene e vertigini. Gli scienziati dell'Università e del Centro Biomedico di Ricerca di Manchester hanno stimato che il 7.6% delle persone contagiate ha avuto perdita dell'udito, il 14.8% ha sofferto di acufene e il 7.2% di vertigini. La ricerca è stata condotta utilizzando i dati di 24 studi diversi in cui erano inseriti casi di coronavirus collegati a problemi all'udito.

Un problema da considerare seriamente

Il Professor Kevin Munro, direttore del Centro per l'udito di Manchester vuole che si ponga la massima attenzione sul problema. «Se tra il 7% e il 15% delle persone ha avuto questi sintomi, ciò vuol dire che li dobbiamo tenere in considerazione con la massima attenzione», ha detto a Sky News. Munro sottolinea inoltre che se questa correlazione è vera «ci sarà un numero crescente di persone che si presenteranno nelle cliniche per risolvere questi problemi».

Gli altri virus che causano problemi all'udito

Morbillo, parotite e meningite sono altri virus che possono danneggiare le cellule interne all'orecchio. E quindi potrebbe non essere solo il Covid a creare questi disturbi uditivi. «Ci sono persone che hanno ancora questi sintomi e altre a cui sono andati via. Non sappiamo ancora perché il coronavirus può creare questi problemi», dice il prof. Munro.

Sintomi coronavirus

Un altro no studio condotto presso il King's College di Londra suggerisce che uno dei sintomi del coronavirus potrebbe essere un'eccessiva pressione alle orecchie, come se fossero «pronte a esplodere». In questo caso è bene non utilizzare cotton fioc, questo perché si rischia di peggiorare la situazione. Il disturbo è molto probabilmente causato da tubi intasati nell'orecchio a causa del virus all'interno del sistema.

