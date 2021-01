Covid, quanto durerà? Il Ceo di Moderna: «Il mondo dovrà conviverci per sempre»

Il Covid «sarà in giro per sempre». Le parole arrivano direttamente da Stephane Bancel, amministratore delegato della Moderna, produttrice del vaccino anti-virus. Nel corso di una tavola rotonda di esperti organizzata presso la JP Morgan Healthcare Conference, il Ceo di Moderna è intervenuto affermando che «il Covid-19 diventerà endemico», anche perché la «SARS-CoV-2 non sta andando via». "Vivremo con questo virus, pensiamo, per sempre», ha aggiunto. Una riflessione, quella di Bancel, che partre dalla considerazione che il coronavirus «ha portato le economie mondiali ad un punto morto e travolto gli ospedali».

APPROFONDIMENTI FIRENZE Vaccino Moderna, in Toscana arrivate prime 5.300 dosi: ecco come... VACCINO Vaccino Moderna, prime 47mila dosi in Italia: priorità alle... CRONACA Vaccino Moderna è arrivato in Italia: ecco il viaggio nel...

Vaccino Moderna, via libera dell'Aifa: «Arma potentissima». L'ad della società: «Protezione dal Covid fino a 2 anni»

Moderna, via libera Ema al vaccino. Prime dosi in Italia la prossima settimana

L'esito dell'incontro è stato riportato dalla CNBC. Bancel ha condiviso con gli altri esperti la considerazione che «I funzionari della sanità pubblica e gli esperti di malattie infettive hanno affermato che c'è un'alta probabilità che il Covid-19 diventi una malattia endemica, il che significa che diventerà presente nelle comunità in ogni momento, anche se probabilmente a livelli più bassi di quanto non sia ora».

Tuttavia, Bancel ha spiegato di aspettarsi «che gli Stati Uniti saranno uno dei primi grandi paesi a ottenere "una protezione sufficiente" contro il virus». Come spiegano dalla CNBC, il vaccino di Moderna è stato autorizzato dalla Food and Drug Administration per l'uso negli americani di età pari o superiore a 18 anni. I ricercatori della Pfizer hanno affermato che il suo vaccino sviluppato con BioNTech sembra essere efficace contro una mutazione chiave nel ceppo del Regno Unito e una variante trovata in Sud Africa.

Ulteriori studi vanno completati sui bambini, il cui sistema immunitario può rispondere ai vaccini in modo diverso rispetto a quelli degli adulti. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, esistono già quattro coronavirus endemici in tutto il mondo, ma non sono contagiosi o mortali come il Covid-19.

Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA