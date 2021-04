Covid, in Italia l'Rt cala ancora: scende a 0,92 (era a 0,98). Locatelli: «Siamo in miglioramento»

Scende il valore dell' Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Sono secondo quanto si apprende i due valori più significativi del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà diffuso oggi.

«L'indice Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona arancione». A confermarlo a Sky TG24 è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, intervenuto a «Buongiorno». Sul piano vaccinale Locatelli ha affermato che «non c'è stata una svista in termini di priorità» delle vaccinazioni «perché si è già data la priorità agli 80enni ospiti della Rsa e ai fragili». E facendo riferimento all'attacco di Draghi durante la conferenza stampa di ieri a chi «salta la fila» delle vaccinazioni ha spiegato: «Il messaggio del presidente Draghi è l'appello alla sensibilità, alla coscienza e allo spirito civico».

Vaccini

Per il vaccino di Pfizer «ci sono dati che indicano che è possibile allungare l'intervallo da 21 a 42 giorni senza perdere l'efficacia della copertura vaccinale. Questo consente di incrementare il numero delle persone che possono ricevere la prima dose», ha spiegato poi Locatelli. «C'è questo tipo di indicazione - ha aggiunto - poi l'attuazione pratica spetta al ministero della Salute, però i presupposti immunologici e biologici ci sono tutti».