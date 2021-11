Covid, dalla prima alla quarta ondata: stessi sintomi, i vaccini fanno la differenza

Evidenze cliniche molto simili nei pazienti ricoverati (vaccinati e non vaccinati) sia nell'ultima ondata che in quelle precedenti; la variabile «stagionale», quest'anno - come l'anno scorso - sta contribuendo a far innalzare il numero dei contagi: è un dato fisiologico. Sono questi i primi due punti di contatto tra l'ormai evidente quarta ondata e quelle precedenti, in particolare la seconda (ottobre-dicembre 2020) e la terza (marzo-aprile...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati