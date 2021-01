Covid, uno spray nasale protegge dal virus: in commercio entro l'estate

Una buona notizia nella lotta al coronavirus. Lo spray nasale in grado di assicurare una protezione aggiuntiva, poco duratura ma efficace, potrebbe presto arrivare in commercio in tutta Europa.

I ricercatori dell'università di Birmingham, nelle prossime settimane seguirà l'iter di approvazione da parte delle singole agenzie del farmaco dei vari paesi. Come riporta anche il Telegraph, lo spray nasale in grado di proteggere dal coronavirus potrebbe arrivare nelle farmacie dei paesi europei all'inizio della prossima estate.

Lo spray nasale è stato realizzato a partire da un agente antivirale e da un polisaccaride gellano, due prodotti già ampiamente utilizzati in ambito farmaceutico. Chi lo sta sviluppando assicura che il prodotto fornisce una protezione aggiuntiva molto efficace, anche se solo per 48 ore, e ridurrebbe soprattutto il rischio di trasmissibilità del virus. Il dottor Richard Moakes, che ha coordinato il progetto, ha spiegato: «Un prodotto del genere non rimpiazza assolutamente le misure come il distanziamento o l'utilizzo delle mascherine, ma garantisce una protezione aggiuntiva specialmente nei casi in cui è difficile non assembrarsi, come ad esempio sui mezzi di trasporto».

