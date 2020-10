Covid Italia, il fisico Sestili: «Cresce al 5,4% rapporto positivi/tamponi, contact tracing non sta funzionando»

Cresce il rapporto nuovi positivi/tamponi: oggi 15 ottobre è al 5,4%, contro il 4,8% di ieri. «Il valore più alto registrato in questa seconda ondata», rileva il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook «Coronovirus: Dati e analisi scientifiche». Quindi con il nuovo record degli 8.804 nuovi casi di oggi torna a salire anche il rapporto fra casi positivi e tamponi eseguiti (quasi 163.000). Questo, secondo l'esperto, «significa che l'aumento dei tamponi non giustifica più l'aumento dei contagi e che il contact tracing non sta funzionando». Un livello così alto, l'ultima volta era stato raggiunto lo scorso 27 aprile (e anche lo scorso 12 ottobre).

Nel bollettino odierno si registra inoltra una impennata dei decessi: 83 (+40 rispetto a ieri). In testa per numero di nuovi casi c'è ancora la Lombardia con ben 2.067 positivi. Seguono Campania (1.127) e Piemonte (1.033). I pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia aumentano di 47 unità in 24 ore, arrivando a quota 586, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoveri in reparti ordinari crescono invece di 326 unità, raggiungendo la cifra di 5.796. Gli attualmente positivi a livello nazionale aumentano in 24 ore di 6.821 unità, arrivando a 99.266. I pazienti in isolamento domiciliare sono ora 92.884, con un aumento di 6.448 unità. I guariti e dimessi sono ora 245.964, con un incremento di 1.899 persone.

