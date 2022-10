Uno studio condotto da un ricercatore di scienze farmaceutiche dell'Oregon State University ha trovato una nuova terapia "universale" di trattamento contro il Covid. "Invece dell'RNA messaggero come vaccino, l'mRNA può essere utilizzato come terapia universale contro diversi coronavirus", ha detto il ricercatore Gaurav Sahay. “Nonostante la vaccinazione di massa, è urgente sviluppare opzioni terapeutiche efficaci per porre fine a questa pandemia. Diverse terapie hanno mostrato una certa efficacia, ma l'alto tasso di mutazione del virus complica lo sviluppo di farmaci che trattano tutte le varianti preoccupanti".

I risultati sono stati pubblicati su Advanced Science. I prossimi passi riguardano la dimostrazione che la proteina previene l'infezione nei topi, ha detto Sahay, che ha aggiunto che il trattamento con mRNA è probabilmente "un paio d'anni" lontano dall'essere disponibile per i pazienti umani.

Come funziona la nuova terapia

Respirare il virus è il modo principale per contrarre il COVID-19, accusato di 6 milioni di morti in tutto il mondo dall'inizio della pandemia alla fine del 2019. L'involucro del virus è ricoperto da proteine ​​spike che si legano a un enzima prodotto dalle cellule dei polmoni. Usando l'RNA messaggero confezionato in nanoparticelle lipidiche, gli scienziati hanno mostrato che le cellule ospiti possono produrre un enzima "esca" che si lega alle proteine ​​spike del coronavirus, il che significa che il virus non dovrebbe essere in grado di attaccarsi alle cellule nelle vie aeree dell'ospite e iniziare il processo di infezione.

I risultati dello studio

Lo studio, che ha coinvolto l'RNA messaggero somministrato per via endovenosa e anche per inalazione, che sarebbe il metodo di somministrazione preferito per l'uomo, è stato pubblicato su Advanced Science. "Le proteine ​​sono molecole grandi e complesse che fungono da cavallo di battaglia delle cellule, consentendo tutte le funzioni biologiche all'interno di una cellula", ha affermato Sahay, professore associato presso l'OSU College of Pharmacy. "Il DNA contiene i progetti da cui vengono prodotte le proteine ​​​​dopo che il codice è stato trascritto per la prima volta nell'RNA messaggero".

L'impiego delle nanoparticelle

In questo studio, i ricercatori hanno progettato mRNA sintetico per codificare una forma solubile dell'enzima, confezionato l'mRNA in nanoparticelle lipidiche e consegnato alle cellule del fegato con una flebo; entro due ore, l'enzima era nel flusso sanguigno dei topi e vi rimase per giorni. Gli scienziati hanno anche somministrato l'LNP caricato tramite inalazione, spingendo le cellule epiteliali nei polmoni a secernere hACE2 solubile. "L'enzima solubile ha efficacemente inibito SARS-CoV-2 vivo dall'infezione delle cellule ospiti", ha affermato il ricercatore post-dottorato dell'OSU Jeonghwan Kim. “La sintesi dell'mRNA è veloce, conveniente e scalabile e l'mRNA fornito da LNP può essere ripetuto se necessario per sostenere la produzione di proteine ​​fino alla scomparsa dell'infezione. Una volta interrotto il trattamento, l'hACE2 solubile non più necessario ripulisce il sistema nel giro di pochi giorni.