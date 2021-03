Breton mostra il passaporto sanitario: «Immunità di gregge in Europa entro metà luglio». Cnr: verso picco terapie intensive in Italia

Passaporto sanitario. Breton mostra il primo pass vaccinale europeo. Il capo del task force Ue per i vaccini Thierry Breton ha mostrato il primo passaporto sanitario europeo aggiungendo che sarà disponibile in tutta l'Unione europea «tra due-tre mesi». Intervenendo ad una trasmissione sulla radio francese Rtl, il commissario europeo al Mercato interno ha fatto vedere un prototipo del documento che sarà disponibile sia in versione cartacea che per smartphone. Sul documento, un codice QR e il tipo di vaccino effettuato. Per chi non ha ancora o non ha voluto effettuare il vaccino contro il coronavirus ci sarà il risultato dell'ultimo tampone effettuato.

Breton: «Immunità di gregge in UE a metà luglio»

L'immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta entro metà luglio. È la previsione di Thierry Breton, commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini. Parlando con la radio francese Rtl, Breton ha detto inoltre che la prossima estate dovrebbe «essere simile a quella dell'anno scorso» grazie alle campagne vaccinali in corso nell'Unione europea»

I dati in Italia

Nel frattempo, è stato raggiunto il picco della curva dei positivi ai test molecolari intorno al 14 marzo, la curva delle terapie intensive e quella dei relativi ingressi giornalieri, dopo la fase di crescita esponenziale e la successiva frenata, raggiungeranno il picco durante la prossima settimana. Questi sono gli effetti delle misure restrittive delle ultime settimane». È quanto emerge dalle analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). È in arrivo, quindi, nella prossima settimana il picco dei ricoveri e degli ingressi giornalieri nelle unità di terapia intensiva.

Per il Cnr guardia non va abbassata

Se questo è un segnale positivo, la situazione è comunque critica per i livelli raggiunti e di conseguenza non bisogna abbassare la guardia: vanno quindi mantenute le misure di contenimento dell'epidemia ed è rischioso riaprire le scuole in presenza. Per questo, secondo il matematico, «è importante continuare con questa azione di contenimento della diffusione per ridurre ulteriormente l'incidenza dei positivi. Ciò permettere di attuare la campagna di vaccinazione di massa nelle condizioni di maggior efficacia e riducendo il rischio che si sviluppino ulteriori nuove varianti, contro le quali i vaccini a disposizioni potrebbero non essere efficaci». Alla luce di queste considerazioni, l'esperto ritiene «rischiosa l'annunciata apertura ad aprile delle attività di didattica in presenza. Se questo accadrà, è per me molto verosimile che si replicherà quanto successo in seguito all'apertura delle scuole avvenuta a gennaio-febbraio, quando nella seconda metà di febbraio c'è stata una ripresa del contagio seguita da nuova chiusura delle scuole. Penso - rileva - che sarebbe lungimirante rimandare l'apertura delle scuole al momento in cui i valori di mortalità ed incidenza si siano ridotte in modo significativo, come fatto nel Regno Unito».

Il picco nelle regioni

L'analisi dei dati indica inoltre che le regioni che hanno sperimentato per prime la fase di crescita esponenziale, come Abruzzo, Umbria e le province autonome di Trento e Bolzano, hanno già raggiunto il picco della curva della percentuale dei positivi ai test molecolari, di quella delle terapie intensive e di quella dei relativi ingressi; nella provincia di Bolzano, tuttavia, la curva degli ingressi in terapia intensiva ha smesso di decrescere da una settimana. Le regioni in cui la crescita esponenziale è avvenuta un pò più tardi, come Emilia Romagna e Lombardia, hanno raggiunto il picco della curva dei positivi ai test molecolari e si prevede che la prossima settimana raggiungeranno il picco della curva delle terapie intensive e di quella dei relativi ingressi.

