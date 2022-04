Covid, arriva il terzo vaccino a mRna che si autoreplica: ecco come funziona

In arrivo il terzo vaccino anti-Covid a base di Rna messaggero, dopo quelli di Pfizer e Moderna. Si chiama “ARCT-154”, potrà essere conservato anche a temperatura ambiente e sarà in grado di autoamplificarsi, riducendo costi di produzione e distribuzione. A svilupparlo è stata la Arcturus Therapeutics di San Diego, azienda farmaceutica specializzata in tecnologie a Rna. Il farmaco è al momento in sperimentazione di fase III.

APPROFONDIMENTI MEDICINA Covid, sale l'allarme in Cina: test di massa a Pechino. A... IL BOLLETTINO Bollettino Covid, oggi 26 aprile: 29.575 casi e 146 morti, tasso di... IL CASO Omicron, test rapido negativo anche se ho i sintomi della malattia:... LA PANDEMIA Omicron Cina, Pechino rischia il lockdown. Il governo: «Non...

L’efficacia del vaccino

La sperimentazione ha coinvolto 17mila persone in Vietnam e il vaccino è risultato efficace al 55% contro la malattia sintomatica e al 95% nella protezione rispetto alla malattia in forma grave e al decesso.

Il farmaco include enzimi che favoriscono la replicazione della proteina spike e promuove l’eliminazione del materiale genetico virale in pochi giorni. È stato progettato per copiare ripetutamente il filamento genetico all’interno di una cellula e rimanere nel corpo per più tempo rispetto alle attuali soluzioni. Con questa caratteristica il vaccino richiedere dunque dosi minori per essere efficace e dunque abbassa i costi della produzione e della somministrazione.