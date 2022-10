Covid, test predicono l'efficacia del vaccino

I continui progressi della medicina di laboratorio consentono oggi di verificare con esattezza la risposta immune dell'organismo per valutare l'efficacia della vaccinazione nell'uomo. Non solo scoprire la presenza di virus e anticorpi, ma l'intera la risposta immune rispetto ad esempio alla malattia e vaccinazione contro il Covid 19. Fanno il punto su questo oltre 1.500 professionisti riuniti a Genova in occasione del 54esimo congresso nazionale Sibioc, Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Medicina di laboratorio.

«Nei malati oncologici o in coloro che sono colpiti da patologie autoimmuni questa verifica è molto importante - spiega Tommaso Trenti, presidente Sibioc - il nostro lavoro permette di indicare ai clinici qual è il reale stato immunitario del paziente, per prevedere come potrà reagire a chemioterapie, uso di cortisone o farmaci immunosoppressori. Questo vale oggi per il Covid 19 ma si potrà allargare ad altre malattie, sia virali che batteriche». Un altro tema che verrà trattato è che ad esempio la valutazione tossicologica ha permesso di comprendere come la pandemia abbia ridotto il consumo delle tradizionali droghe quali cocaina e oppio difficile da trasportare ed abbia incentivato l'uso delle droghe sintetiche, non tanto quelle psicostimolanti ricreazionali come ecstasy e amfetamine ma quelle ad azione narcotica, analgesica e tranquillizzante, come i nuovi oppiacei e benzodiazepine. Nuove droghe molto pericolose che dal 2015 hanno determinato un'epidemia da oppioidi negli Stati Uniti, sbarcata in Europa dal 2019 e in continua crescita.

«L'epidemia da Covid 19 per noi è stata un vero spartiacque - aggiunge la Laura Sciacovelli, past president Sibioc - il ruolo strategico degli esami di laboratorio è emerso con evidenza e vede la nostra Società Scientifica in prima fila nella protezione della salute trasferendo l'innovazione diagnostica alla pratica clinica. Indichiamo gli esami più efficaci per valutare lo stato di salute dell'individuo.» A maggio 2023 si terrà a Roma Worldlab, unico congresso scientifico della società mondiale, europea e nazionale.