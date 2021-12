Covid, Garattini: «Troppi senza il vaccino così il virus non rallenta»

Docente di Chemioterapia e Farmacologia, il professore Silvio Garattini è presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, di cui è stato fondatore.

Professore Garattini, le stime del ministero della Salute parlano di 12 milioni di non vaccinati in Italia, per età, scelta, ciclo delle dosi non concluso. Questo dato conferma il rischio di maggiori contagi in questo periodo?

«Dobbiamo ragionare in percentuale. Bisogna...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati