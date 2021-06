Il vaccino anti Covid «non causa infertilità maschile». I risultati dell'ultimo studio

Non c’è alcun collegamento tra il vaccino anti Covid e l’infertilità maschile. Il numero e la qualità degli spermatozoi non sono diminuiti nei giovani uomini sani che hanno ricevuto una prima o una seconda dose di siero Pfizer o Moderna. A rassicurare su quella che era stata ipotizzata come una possibile controindicazione del vaccino è una ricerca pubblicata su Jama, il Journal of the American medical association, prestigiosa rivista medica...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati