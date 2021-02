Covid, basta una sola dose per chi ha avuto l'infezione: protezione anche da varianti

Per coloro che hanno già avuto il Covid una sola dose di vaccino Pfizer o Moderna aumenta la protezione immunitaria anche contro le varianti, mentre una seconda dose non dà effetti particolari e può essere evitata. Lo affermano due studi, ancora non pubblicati, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle e della New York University. La prima ricerca si basa sulle analisi del sangue di un campione di dieci volontari, tutti che avevano avuto la malattia, di cui sette vaccinati con una dose di Pfizer e tre con una di Moderna. «Il vaccino ha alzato il livello di anticorpi nel sangue di migliaia di volte - spiega Andrew McGuire, uno degli autori, al New York Times -. Un'amplificazione veramente massiccia».

Vaccino Lazio, dall'1 marzo 80mila dosi Astrazeneca per la somministrazione dai medici di famiglia

Nei test di laboratorio è emerso che non solo gli anticorpi sviluppati dai vaccinati sembrano più efficaci di quelli di chi ha avuto due dosi del vaccino ma non l'infezione, ma anche che riescono a debellare anche la variante sudafricana del virus. Una sola dose, afferma il secondo studio, è più che sufficiente. In questo caso sono stati studiati 32 soggetti che, dopo aver avuto l'infezione, hanno completato il ciclo vaccinale. Il "turbo" al sistema immunitario dopo la prima dose è confermato, spiegano gli autori, mentre la seconda dose non sembra avere effetti significativi, un comportamento già osservato per altri virus.

Covid, studio Ieo: malati di cancro in immunoterapia si sono ammalati meno. I medici: «Non sospendete le cure»

Ultimo aggiornamento: 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA