Covid, «più pericoloso per gli uomini rispetto alle donne», lo dice uno studio della Icahn School of Medicine

Più rischi legati al Covid per gli uomini che per le donne. A dirlo è lo studio pubblicato sulla rivista Communications Medicine e condotto da Kuan-lin Huang della Icahn School of Medicine a Mount Sinai di New York.

Indipendentemente dalle condizioni di salute del paziente precedenti all'infezione, il Covid è più pericoloso per i maschi. Lo studio si è basato sull'analisi di due gruppi di pazienti ricoverati in ospedali di New York a inizio e fine 2020, rispettivamente, 4930 e 1645 pazienti. È emerso che in assenza di fattori di rischio pregressi come l'obesità, sono i maschi a rischiare di più, con mortalità più elevata e rischio di finire in terapia intensiva. Inoltre, un maschio su quattro va incontro a ipossia, ovvero al deficit di ossigeno nel corpo, contro una donna su cinque.

In presenza di fattori di rischio come l'obesità, invece, le donne rischiano più dei maschi di andare incontro a complicanze e necessità di terapia intensiva. Secondo gli autori è comunque importante indagare ulteriormente i fattori di rischio specifici legati a ciascuno dei due sessi.