Covid, il Pentagono ordina il vaccino obbligatorio per tutti i militari: immunizzazione entro settembre

Continua irrefrenabile la lotta al Covid nel mondo. Ogni Paese a modo suo affronta chiusure e limitazioni con un unico obiettivo comune: vaccinare tutta la popolazione. In America la situazione è la stessa e si vuole arrivare all'immunizzazione totale. Tutti i membri in servizio attivo delle forze armate Usa dovranno essere vaccinati contro il Covid entro metà settembre. È quanto si appresta a ordinare il ministro della Difesa, Lloyd Austin, che potrebbe anche anticipare la scadenza, se il vaccino anti Covid riceverà la piena approvazione della Food and Drug Administration (Fda). Lo riporta il Washington Post, citando fonti della Difesa e un nuovo memorandum diffuso dal Pentagono.

Community health centers have administered nearly 14M doses of coronavirus vaccines, including about 9M doses to minority patients, Biden officials set to announce this morning. #NHCW2021https://t.co/sOCdUqdgeg — Dan Diamond (@ddiamond) August 9, 2021

La direttiva che Austin si appresta a emanare prende atto dei crescenti contagi da coronavirus negli Usa, dovuti alla diffusione della variante Delta e del rischio che questo può provocare all'interno delle unità militari. La decisione giunge dopo mesi in cui i vertici della Difesa hanno usato l'arma della persuasione per spingere i militari a consultarsi con i propri medici per farsi vaccinare e dopo che l'Amministrazione Biden ha ordinato alle agenzie federali di mettere in atto piani per chiedere la vaccinazione obbligatoria ai propri dipendenti.