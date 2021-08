Covid, immunizzato il 60% degli italiani: 2 mln over 60 non vaccinati. Calo iniezioni per Ferragosto

Prosegue inarrestabile la lotta al Covid a suon di vaccini in Italia. Nonostante la prevedibile flessione di Ferragosto oggi è stato raggiunto il traguardo del 60% degli italiani immunizzati contro il Covid: sono 35.503.682. Resta tuttavia consistente lo zoccolo duro degli over 60 - fascia vulnerabile della popolazione - che ancora sfugge all'iniezione: sono 2 milioni. In crescita le dosi ai giovani, anche in vista della riaperture delle scuole fra un mese. E fioriscono gli incentivi per spingere alla vaccinazione: dal gelato al biglietto per la partita. Le somministrazioni totali sono salite a 73.659.563, a fronte di 77.365.890 dosi consegnate. Si registra un rallentamento delle iniezioni, scese negli ultimi giorni ampiamente al di sotto del target delle 500mila quotidiane. Nell'ultima settimana sono state somministrate 2.353.032 dosi ad una media di 336.147 al giorno, con un calo di circa un milione rispetto ai numeri della settimana precedente, quando le somministrazioni erano state 3.316.075 (con una media di 473.725 al giorno). Si tratta, spiegano dalla struttura del commissario Francesco Figliuolo, di dati «coerenti con il piano e previsti in questo periodo a cavallo di Ferragosto. Si stanno facendo molte prime dosi tra i giovani e anche nella fascia over 50».

Covid, bollettino Italia 14 agosto: 7.188 nuovi casi e 34 morti. Tasso di positività scende al 2,8%

Ci sono sempre quei due milioni di ultrasessantenni che risultano ormai difficili da raggiungere. Ci sono inoltre quasi altri due milioni tra i 50 ed i 59 anni ancora senza alcuna dose. Più praticabile la via di coinvolgere un sempre maggior numero di giovani. A questo obiettivo ha lavorato la Regione Piemonte con l'open day di oggi a Torino per i ragazzi tra i 12 ed i 19 anni. Il premio per chi è presentato? La consumazione di un cono in una delle gelaterie aderenti. Ed in tanti si sono messi in fila. A contestare l'iniziativa un corteo "no paura day" con alcune centinaia di persone che - al grido di 'giù le mani dai bambinì - sono partite dalla centrale piazza Castello ma sono state fermate prima di raggiungere l'hub del Valentino. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, sta pensando anche ad «incentivi veri e propri» come, spiega, «attività che si possono fare con il Green pass, messe a disposizione dal territorio, da biglietti per concerti ed eventi culturali, a partite di calcio, basket, tennis e altri eventi sportivi di livello».

Vaccino ai bambini «obbligatorio da 5 a 11 anni». Staiano, n. 1 pediatri: serbatoi del virus

L'idea della partita, oltre all'As Roma, l'ha già avuta il Palermo calcio, che regalerà il biglietto del match di Coppa Italia di serie C di sabato prossimo tra i rosanero ed il Picerno ai tifosi che si vaccineranno. Nel piazzale dello stadio sarà allestita una postazione per la vaccinazione. E a spingere per l'iniezione c'è anche l'Arma che ha realizzato uno spot per sensibilizzare i Carabinieri che ancora non si sono vaccinati (sono meno del 3%) . Al filmato, diffuso sui canali interni dell'Istituzione, hanno partecipato il campione olimpico Luigi Busà, l'attore Francesco Pannofino ed il direttore dell'ospedale Spallanzani di Roma, Francesco Vaia.