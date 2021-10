Covid, vaccini Johnson&Johnson: la dose bis è sempre necessaria?

Ci sarà la dose aggiuntiva (tecnicamente non si può parlare di richiamo) per i vaccinati con monodose Janssen (Johnson&Johnson)? Quasi certamente sì e presto arriveranno più precise indicazioni al riguardo. Il dossier da ieri è al vaglio dell’Aifa il cui orientamento è quello di prevedere una dose aggiuntiva per i soggetti vaccinati con farmaco J&J a tre mesi di distanza dalla inoculazione. Ma conosciamo meglio questo tipo di vaccino che in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati