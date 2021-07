Covid: contagi in risalita, i vaccini proteggono? Domande e risposte

Con l’aiuto del virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, facciamo il punto sulla pandemia in Italia, in rapporto alla diffusione della variante Delta e del tasso di immunizzazione, ormai superiore al 50%.

1) Contagi in risalita e ospedali che si svuotano. Come leggere queste tendenze contrastanti?

Riaprendo si dà fiato al virus di diffondersi. Aprendo aumentiamo le occasioni di contatto interumano. In...

