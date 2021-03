Vaccino, l'Italia blocca 250.000 dosi AstraZeneca dirette in Australia: «Nuove regole Ue»

L'Italia ha bloccato l'invio di 250.000 dosi di vaccino AstraZeneca dirette in Australia. Lo riporta il Financial Times, sottolineando come - in base alle nuove regole introdotte dall'Ue per impedire la dispersione di vaccini anti Covid - l'Italia sia il primo Paese europeo a prendere una decisione di questo tipo. Roma, fa sapere il quotidiano finanziario, ha notificato la decisione a Bruxelles già alla fine della scorsa settimana: la Commissione europea non ha obiettato alla decisione italiana.

Al momento né il governo italiano, né AstraZeneca, né la Commissione Ue hanno commentato l'accaduto. In precedenza, l'agenzia dpa aveva riferito che era stata Bruxelles a bloccare l'export di 250mila dosi del siero AstraZeneca dall'Italia all'Australia.

Le regole approvate dall'Unione europea sull'esportazione di vaccini anti coronavirus, prodotti all'interno della Ue, sono state introdotte dopo che la casa farmaceutica AstraZeneca aveva ammesso di non rispettare al 100% gli obiettivi di consegna nei confronti dei Paesi dell'Unione. L'annuncio di AstraZeneca aveva suscitato il sospetto che una parte della produzione di vaccini destinati alla Ue venisse dirottata verso altri Paesi.

Il premier Mario Draghi, nell'ultimo vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea aveva chiesto che Bruxelles imponesse controlli più severi sulle esportazioni di vaccini. Un funzionario del governo italiano, citato dal Financial Times, ha riferito che le decisioni di consentire o bloccare le esportazioni di vaccini non vengono prese unilateralmente e che c'è stato un coinvolgimento della Commissione europea.

