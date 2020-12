Covid, vaccino Bassetti: «Convincere il 30% di italiani che non vuole»

L'infettivologo Matteo Bassetti è tornato a parlare del vaccino anti coronavirus. Stando alle statistiche, infatti, circa un terzo degli italiani non sarebbe disposto a farlo: «Ora però deve da subito partire un bombardamento mediatico per convincere quel 30% di italiani che non vuole vaccinarsi. Perché se vogliamo tornare a una vita normale presto, non possiamo avere un terzo di italiani che non si vaccina. Non possiamo permettercelo», così Bassetti.

Andare in vacanza nel 2021? I No vax non potranno farlo

Poi, in merito alla campagna mediatica di sensibilizzazione si è rivolto ai No Vax: «La primula? Mi sembra una bella cosa aver scelto l'immagine di un fiore. Credo che si sia scelto il fiore per rivolgersi anche a certi settori no vax, che pensano sia meglio curarsi con i fiori». Già direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, Bassetti è in prima linea per sostenere la campagna mediatica lanciata da Domenico Arcuri commissario straordinario all'emergenza Covid.

