Non vaccinati o con una sola dose: ecco il profilo dei morti Covid in Italia delle ultime settimane

Secondo fonti qualificate in attesa dell'elaborazione dei dati forniti dalle Regioni che dovrebbero essere resi noti nelle prossime ore «la maggior parte dei pazienti deceduti per Covid nelle ultime settimane non era vaccinata o aveva ricevuto solo una prima somministrazione».

Incidenza infezioni tra vaccinati è 10 volte più bassa

«Il parametro dei decessi è evidentemente legato a quello dei contagiati ricoverati. Secondo l'Istituto superiore di Sanità l'incidenza delle infezioni è 10 volte più bassa nei vaccinati, quindi quello che comincia ad emergere era un dato atteso», commenta Roberto Cauda, direttore dell'Istituto di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma.

Una neonata di 7 mesi è risultata positiva al Covid e ricoverata all'Ospedale di Santorso (Vicenza). La notizia è stata diffusa dall'Ulss 7 Pedemontana nel corso di una conferenza stampa. Positivi al virus anche i giovani genitori che non risultano vaccinati. La piccola, nata prematura e dimessa dopo diversi giorni di osservazione, era stata considerata dai medici a rischio.

In 5 mesi di campagna vaccinale (dalla seconda metà di dicembre fino alla seconda settimana di maggio) in Usa sono stati evitati quasi 140.000 decessi e 3 milioni di casi di COVID-19. È la stima che arriva da un lavoro condotto presso l'Indiana University e pubblicato sulla rivista Health Affairs. Gli esperti hanno usato i dati sui decessi per Covid in ogni stato Usa e i dati della campagna vaccinale da gennaio a maggio, stato per stato. In questo modo hanno calcolato quanti morti sarebbero avvenuti senza i vaccini e, sottraendovi i decessi realmente conteggiati nel periodo considerato, hanno stimato un risparmio in vite umane di quasi 140 mila individui, con un risparmio economico di oltre mille miliardi contro una spesa per sviluppo e produzione dei vaccini di 13 miliardi di dollari. «Questi risultati supportano la messa in atto di politiche volte a espandere la campagna vaccinale a una più ampia fascia di popolazione», sottolinea Christopher Whaley, coordinatore del lavoro. «I nostri risultati suggeriscono che ulteriori sforzi per vaccinare la popolazione a livello globale sarà cruciale per raggiungere un controllo maggiore della pandemia COVID-19», conclude Sumedha Gupta, autore principale del lavoro.