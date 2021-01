Vaccino Covid, Pfizer: «É efficace anche contro variante inglese e sudafricana»

«Secondo i primi studi c'è un'elevata efficacia del vaccino Pfizer/BioNTech contro la variante inglese e sudafricana». Lo ha affermato Albert Bourla, Presidente e Amministratore Delegato di Pfizer ad un evento online.

Covid, Oms: niente immunità di gregge nel 2021. Varianti, rischio ondata di casi e ricoveri

Oggi l'Unione Europea, attraverso la commissaria alla Salute, ha promesso di sostenere uno sforzo unitario per trovare e studiare le tante mutazioni del virus. «Vediamo già un impatto significativo delle varianti» del Covid 19 «su un numero di Paesi europei. Siamo pronti a sostenere gli Stati membri col sequenziamento genomico dei campioni, con expertise, infrastrutture o denaro se necessario. Non vi è alcun modo per aggirare questo, dobbiamo lavorare uniti». Così la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, al termine della videoconferenza con i ministri dell'Unione.

