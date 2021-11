Singapore, i No vax dovranno pagarsi le cure mediche da soli: la mossa per incentivare le vaccinazioni

I pazienti non vaccinati dovranno pagare a loro spese le proprie cure mediche a partire dal prossimo mese. È questa l'ultima mossa di Singapore che, travolta dalla quarta onda Covid, cerca di incentivare la popolazione a sottoporsi al vaccino mettendo ordine nelle spese sanitarie nazionali.

Singapore, spese mediche a carico dei no vax

A partire dall'8 dicembre a Singapore chi non si vaccina per scelta e si ammala di Covid-19 dovrà pagare le proprie spese mediche. Una mossa che il ministro della Sanità Ong Ye Kung ha descritto come un «segnale importante» per spingere tutti a immunizzarsi, in una conferenza stampa tenuta dalla task force multiministeriale che affronta il Covid-19 di cui è co-presidente.

A Singapore i non vaccinati in questo momento costituiscono la maggior parte dei pazienti che richiedono cure ospedaliere intensive e contribuiscono in modo sproporzionato alla pressione sulle risorse sanitarie dello Stato. Il governo attualmente paga le spese mediche complete per il Covid-19 di tutti i singaporiani, residenti permanenti e titolari di pass a lungo termine, ad eccezione di coloro che sono risultati positivi subito dopo il ritorno da un viaggio all'estero.

La nuova misura si applica solo a coloro che scelgono di non essere vaccinati nonostante siano idonei dal punto di vista medico e che saranno ricoverati negli ospedali e nelle strutture per il trattamento del Covid-19 a partire dall'8 dicembre. A chi è solo parzialmente vaccinato non verranno addebitate le spese per il Covid-19 fino al 31 dicembre, in modo da consentire di completare il percorso vaccinale. I non vaccinati potranno comunque sfruttare le normali modalità di finanziamento dell'assistenza sanitaria, ove applicabile.

Vaccinato oltre l'85% della popolazione

Il conragio Covid continua a precoccupare Singapore che nelle ultime 24 ore, ha riportato 14 morti e 2.470 nuovi casi. Come ha affermato il Ministero della Salute in una nota, fino a questo momento le spese sanitarie sono state pagate dallo stato «per evitare considerazioni finanziarie in aggiunta all'incertezza e alla preoccupazione del pubblico quando il Covid-19 era una malattia emergente e sconosciuta». «Per la maggior parte dei vaccinati - si legge - questo approccio speciale per i conti Covid-19 continuerà fino a quando la situazione Covid-19 non sarà più stabile».

Singapore è uno dei paesi più vaccinati al mondo con oltre l'85% della popolazione che ha ricevuto due dosi di un vaccino contro il coronavirus. Tra la sua popolazione anziana, è completamente vaccinato il 94 per cento delle persone di età compresa tra 60 e 69 anni e il 90 per cento di quelle di età pari o superiore a 70 anni.