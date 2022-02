Covid, il virologo Bassetti lancia la mascherina: «Torniamo a divertirci»

Sta facendo il giro del web il post di Matteo Bassetti che accompagna la foto in cui il virologo lancia la mascherina. «Oggi finalmente lanciamo via l'obbligo delle mascherine all'aperto nell'attesa di farlo presto anche al chiuso. Gli ospedali non sono più in affanno per il Covid e si vede una luce all'orizzonte sempre più forte. Torniamo alla vita che abbiamo sempre fatto prima del Covid», le parole di Matteo Bassetti.

Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova saluta sui social la fine dell'imposizione a indossare i dispositivi di protezione in luoghi aperti non affollati. «Finiamola di pensare alla positività Covid come l'anticamera del patibolo», esorta l'esperto che posta una foto in cui sorridendo lancia in aria una mascherina.

«Siamo protetti per oltre il 90% dalle forme gravi grazie alle vaccinazioni e alla guarigione - ricorda Bassetti - per cui oggi essere positivo al Covid (per chi è protetto) equivale, nella stragrande maggioranza dei casi, a una forma influenzale. In poco più di un anno i vaccini hanno depotenziato gli effetti gravi di questo virus. Bisogna tornare a uscire a cena, a viaggiare, a divertirsi, a ballare e a pensare al futuro in maniera positiva. Viva la vita!!!».