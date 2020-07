Covid, il virologo Silvestri: «Da pandemia a endemia, calo contagi non intaccato dalle tre riaperture»

Il virologo Guido Silvestri ha tenuto un'audizione questa mattina in Commissione Affari sociali sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso. Lo scienziato, direttore del dipartimento di Patologia presso la Emory University di Atlanta, è diventato noto nelle ultime settimane per le sue 'Pillole di ottimismo' sulla sua pagina Facebook.

«La curva dei casi in Italia ha avuto un andamento 'a campana asimmetrica' che è durato due settimane, poi c'è stato il plateau e poi la discesa che non è stata intaccata dalle tre riaperture che si sono susseguite», ha detto Silvestri. «Anche i ricoveri in terapia intensiva ha visto una crescita rapida per 2-3 settimane poi un lento declino, ed oggi ci sono meno di 100 pazienti in terapia intensiva. Siamo nella fase di transizione da pandemia acuta ad endemia».

Ultimo aggiornamento: 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA