​Virus, variante inglese. Crisanti: «Verificare subito se è già in Italia. Vaccini? Non si sa se la coprono»

Spaventa la variante inglese del Coronavirus. «Bisogna verificare se questa variante si trova già in Italia e quindi dare risorse ai laboratori per fare i sequenziamenti. Più si diffonde più causa malattie e morti, è evidente». A dirlo è il virologo Andrea Crisanti, commentando la nuova variante più aggressiva del coronavirus che si sta diffondendo nel sudest dell'Inghilterra e che è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia.

La nuova variante «è apparsa questa estate in Spagna ed effettivamente ha un R0 superiore agli altri - spiega il virologo e docente di microbiologia dell'università di Padova -. Non si sa se la risposta immunitaria è prodotta dai vaccini copre anche questa variante, è un interrogativo al quale ancora non c'è risposta».

Una cosa del genere, tuttavia, è già accaduta, spiega il virologo, «con la variante di Shanghai che ha soppiantato quella di Wuhan». Quanto sta accadendo, dunque, «è normale» dice Crisanti, che precisa: «Non è che non bisogna allarmarsi ma bisogna cercare di capire cosa sta accadendo, quanto questa cariante si diffonde rispetto all'altra, se è più virulenta e se pone effettivamente problemi al vaccino, tutti quesiti ai quali non abbiamo risposta».

