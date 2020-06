Il virologo Crisanti alla Vita in Diretta: «I casi sono diminuiti per il caldo, ma il virus circola. Rischio seconda ondata»

Ultimo aggiornamento: 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia all'Università di Padova, è intervenuto nel programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini e ha parlato dei rischi della Fase 3.- spiega il virologo -. Stiamo facendo ben poco per eliminare il contagio, abbiamo visto comportamenti poco virtuosi nelle piazze.».Poi conclude parlando del caso Vo'. «l contagi c'erano già in gennaio, ma il primo caso grave è arrivato dopo un mese e mezzo.Dire che non esiste più non è vero scientificamente».