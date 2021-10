Cuore, cure innovative in sala operatoria ed errori da non fare | Videointervista

Coronarie disostruite con il laser. Pacemaker intellligenti. Strumenti hi-tech per stimolare il cuore. A fare il punto sulle nelle cure innovative è Gerolamo Sibilio, primario di cardiologia e utic all'ospedale di Pozzuoli e presidente campano dell'associazione nazionale cardiologi ospedalieri. L'esperto spiega anche come prevenire le principali malattie, ne indica i sintomi, e sottolinea che in caso di infarto o in altre situazioni di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati