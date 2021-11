Cuore riparato senza protesi con la tecnica giapponese

Dal Sol Levante alla Madonnina. A far respirare un po' di Giappone a Milano è il Centro cardiologico Monzino (Ccm) che ha importato una tecnica nipponica - la metodica Ozaki - per 'riparare' il cuore senza l'uso di protesi. Si tratta di una modalità di ricostruzione della valvola aortica «unica al mondo - spiegano dall'Irccs meneghino - che utilizza esclusivamente il tessuto del paziente per la sostituzione della valvola». I risultati ottenuti nei pazienti trattati al Ccm dimostrano che la tecnica «funziona».

I dati sono ora pubblicati sulla rivista 'The Annals of Thoracic Surgery' e il lavoro degli esperti rappresenta la casistica europea più consistente sull'efficacia della tecnica Ozaki. L'esperienza del Monzino è «la seconda più ampia a livello internazionale», e ha indicato una mortalità intraoperatoria «pari a zero» e «l'assenza di eventi avversi maggiori nel 97% dei casi». A 5 anni dall'intervento nessun paziente ha presentato recidive di vizio severo della valvola e nessuno ha dovuto essere rioperato.

I chirurghi del centro tricolore utilizzano la tecnica Ozaki, ma sono in grado anche di conoscere in dettaglio la reale anatomia della valvola aortica patologica e la dimensione dei nuovi lembi che andranno a creare, come confermano i dati appena pubblicati sul 'Journal of Cardiovascular Computed Tomography'. La procedura evita la necessità di impiantare una protesi ricreando invece nuovi lembi della valvola aortica dal pericardio del paziente, vale a dire dal 'sacco' che avvolge il cuore.

Come dei sarti, i camici verdi confezionano un 'vestito su misura': i nuovi lembi aortici vengono misurati sulla morfologia della valvola nativa e ricostruiti. Una volta impiantati sull'anello valvolare, i neolembi si comportano come i lembi originari. «La tecnica Ozaki è una delle maggiori innovazioni in cardiochirurgia degli ultimi dieci anni e al Monzino siamo stati i primi a sperimentarla e svilupparla in Europa», spiega Gianluca Polvani, direttore del Dipartimento di Chirurgia cardiovascolare dell'Irccs e professore di Cardiochirurgia dell'università degli Studi di Milano.

La procedura è stata messa a punto oltre 10 anni fa da Shigeyuki Ozaki, cardiochirurgo giapponese dell'università di Tokyo, che l'ha esportata negli Stati Uniti e successivamente in Europa, scegliendo il Monzino come sede della Scuola europea di specializzazione nella tecnica che porta il suo nome. Dal 2016 ad oggi i pazienti nel mondo operati con la nuova tecnica sono oltre seimila. «L'ultima novità riguardo alla tecnica Ozaki - conclude Polvani - è la procedura 'Promoter' (PReoperative Ozaki Technique Measures On Tridimensional Engineered Root), i cui risultati sono appena apparsi sul Journal of Cardiovascular Computed Tomography. La nuova metodica è stata messa a punto dal team Monzino per ridurre i tempi di asistolia, cioè del periodo dell'intervento durante il quale il cuore del paziente rimane fermo e si rende dunque necessaria la circolazione extracorporea». Il progetto consiste nello sviluppo e nella stampa di modellini 3D della radice aortica del paziente, sulla base dei dati della Tac preoperatoria.