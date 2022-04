Cuore, screening gratuito dopo l'impennata di morti

Venerdì 29 aprile riparte la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck tour banca del cuore 2022”, promossa dalla "Fondazione per il Tuo cuore" dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. Cosa prevede? Nel corso dei prossimi 7 mesi, da aprile a novembre, un camion - denominato "Jumbo truck" - appositamente allestito,fa tappa in oltre 34 città italiane per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito, ponendo così l’attenzione sulla prevenzione cardiovascolare, oggi ancor più determinante dopo la pandemia. Obiettivo: ridurre le morti cardiache che restano ancora oggi la prima causa di decessi nel paese.



