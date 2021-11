«Cure mancate, fondi e liste d'attesa: va colmato il divario tra Nord e Sud»

Scomparsi. 1,3 milioni di ricoveri e 144,5 milioni di prestazioni in meno nel 2020 rispetto al 2019. Lo segnala l'associazione Salutequità che ha elaborato i dati della Corte dei Conti. Con il presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, che affronta il tempa delle “cure mancate” a causa del Covid.

L’occasione è l’audizione al ministero della Salute che analizza le problematiche connesse al recupero delle prestazioni non erogate a causa della pandemia da SARS-CoV-2. Recupero che, ha rilevato Anelli, è diseguale nella penisola.

«Le Regioni dovrebbero dare piena attuazione al piano anti-liste di attesa, rendendo trasparenti le informazioni sui modelli organizzativi applicati, sulle tempistiche e sui criteri di priorità – ha affermato -. Su un tema importante come quello del “ritorno alle cure ordinarie”, i cittadini non possono attendere oltre e hanno diritto ad avere piena trasparenza». E aggiunge: «Un'altra questione rilevante è rappresentata dal rispetto dei diritti inviolabili del cittadino, riconosciuti costituzionalmente ma di fatto non rispettati in un Paese dove le disuguaglianze tra Nord e Sud, centro e periferia, ricchi e poveri, laureati e cittadini meno istruiti sono sempre più evidenti. È opportuno ridurre questo divario al fine di garantire ai nostri cittadini migliori prestazioni sanitarie, intervenendo sui criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale che vede soprattutto le regioni meridionali penalizzate».