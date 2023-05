Dalla medicina alla psicoterapia nuove sinergie per la guarigione

Il 26 maggio alle ore 15 all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici dopo il saluto delle istituzioni - l’assessore della Regione Campania Armida Filippelli e del Comune di Napoli, Maura Striano e i rappresentanti delle società scientifiche - il professor Luciano Rispoli, presidente, aprirà i lavori del IV congresso internazionale sul neo-funzionalismo.

«Risulta sempre più chiaro come alterazioni nei funzionamenti fondamentali negli esseri umani portino a un ammalarsi dell’organismo intero, corpo-mente; portino a patologie sia fisiche che psichiche in un intreccio che non può più essere separato.

I sintomi che ne derivano, presenti anche nella vita quotidiana, inficiano sempre più il benessere individuale e sociale. Le ricerche recenti puntano il dito su cause generali che riguardano l’interazione dell’individuo con l’ambiente, le condizioni di fondo del funzionamento umano, il modo di esplicarsi del materiale genetico in un intreccio stretto tra condizioni innate e influenza dell’ambiente e del sociale. Oggi sempre di più emergono i ruoli che giocano l’infiammazione, l’inquinamento, lo stress negativo nella crescita continua di patologie fisiche e psichiche», ha così illustrato il professore Luciano Rispoli le tematiche del congresso.

Partecipano 32 relatori tra psicologi, psicoterapeuti, medici, direttori di cattedre durante il quale si intende fare il punto sulle conoscenze e sulle proposte più avanzate in sinergia tra medicina, psicologia, psicoterapia e le altre discipline scientifiche che si occupano della persona umana, attraverso un punto di vista olistico (che il neo-funzionalismo pratica da tempo con le sue teorie e le sue ricerche).