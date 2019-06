Depressione tra i giovani, il male oscuro colpisce ancora: uno su dieci è a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 08:30

La terribile morte di Noa Pothoven, l'adolescente olandese che si è lasciata morire dopo l'abuso subito durante l'infanzia, porta in primo piano un nodo sottovalutato nell'ambito dell'assistenza psichiatrica e sociosanitaria ai minori. Esito drammatico che lascia sgomenti gli stessi addetti ai lavori che pensano alla necessità di individuare, forse, una nuova categoria di depressione giovanile che sfocia nel suicidio come unica via di uscita da un insopportabile dolore morale refrattario a ogni terapia (che pure Noa aveva ripetutamente ricevuto).In Italia solo poche Regioni sono dotate di registri di neuropsichiatria infantile. In base ai dati provenienti da diverse fonti emerge che i disturbi di bambini e adolescenti sono in forte in crescita, aumentano del 7% ogni anno. Il 20% degli accessi in Pronto soccorso dei minori riguarda emergenze neuropsichiatriche. Stride la carenza di servizi dedicati: solo il 30% dei ricoveri avviene in reparti appropriati. Secondo l'OMS nel mondo dal 10 al 20% di bambini e adolescenti soffre di disturbi mentali. Le patologie neuropsichiatriche sono diventate la causa principale di disabilità nei giovani e il suicidio la seconda causa di morte tra i 15 e 29 anni. Ragazzi spesso invisibili ma particolarmente vulnerabili per i quali manca l'integrazione e una efficace comunicazione tra gli operatori dello stesso ambito territoriale. Un dato costante è la solitudine delle famiglie che solo in pochi casi sono sostenute in una sostanziale residuale presenza di interventi precoci e tempestivi.