Dieta, le fake news sull'alimentazione da cui stare lontani : «L'ananas non fa dimagrire e gli spinaci non combattono l'anemia»

A Uno Mattina, oggi 16 febbraio si è parlato di dieta e delle fake news sul cibo. Ospiti in studio due esperti: il prof Giorgio Calabresi e Antonio Moschetta professore di Medicina interna dell’università Aldo Moro di Bari. Ma come si può fermare la proliferazioni di informazioni errate? «Per proteggerci dobbiamo saper scegliere le fonti, come il portale dell’Iss, oppure il portale della Fondazione Airc», spiega Moschetta. Ma capiamo insieme quale sono le fake news piu' virali?

L'ananas non fa dimagrire

L'ananas che brucia i pasti. Anche se con scetticismo, tutti ci abbiamo sempre creduto, ma è vero? da dove nasce questa voce? «E’ un ottimo alimento che non ci appartiene ma è il frutto più tipico in Italia – spiega il prof Calabresi – se vai al ristorante te lo danno. Hanno inventato il concetto della Bromelina che è un enzima che agisce sulle proteine ma non sui grassi: è un ottimo alimento, ricco di minerali, ma non fa dimagrire».

Quale latte bere

E per quanto riguarda il latte? Quale scegliere: «Il latto crudo è magnifico ma non potrà mai essere uguale a quello pastorizzato che toglie tutti i batteri».



La cipolla non è un antibiotico

«La cipolla ha la capacità di agire con l’Alima Chinasi che gestisce un’anti-infiammazione ma non c’entra niente con l’antibiotico, dà un’azione disinfiammante perchè contiene la quercitina, che si trova anche nell’aglio. Fa molto bene, è diuretica, depura il fegato ma sicuramente non è un antibaterrico». Il prof. Calabresi ci tiene a mettere le cose in chiaro.

Gli spinaci: le vere proprietà

E gli spinaci? È vero che contengono tanto ferro? «Hanno delle cose buone, le sostanze pro vitamina A, alfa e beta karotene. Ma quando si parla di ferro, quello di origini vegetale che è assorbito è solo al 10 per cento. - spiega Moschetta - Gli spinaci hanno fatto la fortuna degli amici americani con Popeye, braccio di ferro: lui mangiava spinaci in scatola non quelli freschi. Non servono per combattere l’anemia».

Banane fonte di potassio?

Le banane però contengono tanto potassio, di questo siamo certi, vero? «Il potassio - continua Moschetta - è fondamentale per il nostro organismo, ma attenzione all’assorbimento intestinale: non è detto che assumendo lo stesso cibo due persone assumono gli stessi alimenti».

Quali cibi fanno dimagrire?

Ma accantonata ogni notizia falsa, quello che tutti ci stiamo chiedendo è: esistono dei cibi "magici" che fanno davvero dimagrire? «L’elemento portante – aggiunge Antonio Moschetta – è la capacità di alcuni nutrienti di aumentare temperatura o frequenza cardiaca. In realtà non è così semplice: tutto va individualizzato, la medicina è personalizzata in nutrizione. Dobbiamo fare attenzione non a perdere grasso ma a capire perchè un soggetto accumula il grasso con determinati alimenti. Il grasso è la nostra migliore fonte di energia».