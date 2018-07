Martedì 17 Luglio 2018, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 16 Luglio, 17:50

Il presidente dell'associazione Tutti a scuola, Toni Nocchetti, candidato LeU non eletto al Senato alle elezioni del 4 marzo, ha diffuso on line un appello rivolto ai parlamentari del Movimento Cinque Stelle per segnalare le difficoltà nell'assisistenza ai disabili, ma anche la questione dei bimbi immigrati, tremila solo i minori non accompagnati arrivati in un anno nella penisola. «Con lo Ius soli sfuggito dai tavoli della politica». Al centro le disuguaglianze, «e l'incapacità di ridurle». Di qui l'appello ai deputati e ai senatori grillini perché intervengano. Subito: «Fate presto», scandisce Nocchetti. La sua riflessione ha ottenuto in pochi giorni migliaia di visualizzazioni.