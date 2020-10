Disinfettante per le mani ritirato dalle scuole in Irlanda: provoca mal di testa, irritazione a occhi e gola, e dermatiti

Un disinfettante per le mani è stato ritirato dalle scuole dopo che si è scoperto che il prodotto provoca mal di testa ai bambini, e poi irritazione a occhi e gola, e anche dermatiti. Effetti collaterali tali che hanno fatto sì che il disinfettante per le mani Virapro Hand Sanitiser venisse ritirato dalle scuole di tutta l'Irlanda da ieri sera. Del fatto ne hanno dato notizia i tabloid The Independent e Irish Mirror.

«Effetti collaterali»

Il Dipartimento dell'Agricoltura irlandese ha ritirato il prodotto igienizzante per le mani dopo aver scoperto che l'uso del prodotto per periodi prolungati può causare irritazione agli occhi, irritazione delle vie respiratorie superiori, dermatiti e mal di testa. «I test del Dipartimento mostrano che alcuni dei disinfettanti in vendita non sono conformi alle normative vigenti - si legge in una nota del Dipartimento dell'Agricoltura -. Parte del prodotto contiene metanolo anziché etanolo. L'azienda produtttrice è stata incaricata dal Dipartimento di provvedere al ritiro immediato di tutti i prodotti». Il Dipartimento dell'Istruzione sta controllando che tutte le scuole non utilizzino più tale igienizzante.

