Napoli, è emergenza sangue: «Doniamo per i bambini del Pausilipon»

«Donare sangue è un dovere», questo è l'appello di Europa Verde e del conduttore radiofonico, Gianni Simioli, i quali esortano i cittadini a donare sangue per i bambini del Santobono-Pausilipon.

L’appuntamento è per venerdì 6 agosto alle ore 11 in via Posillipo.

Secondo il centro nazionale sangue sono 139.000 le unità di globuli rossi in meno e 17.500 unità di plasma in meno, rispetto al 2020. Donare sangue, soprattutto in questo periodo in cui le donazioni e la raccolta di sangue e plasma continuano a diminuire, è dunque un dovere civico.

«La situazione nel nostro territorio è disastrosa. Dobbiamo riflettere e capire che donare sangue non è soltanto un atto d'amore verso il prossimo, ma anche un dovere. Se si donasse costantemente, tali situazioni non si genererebbero, per questo chiamiamo all'appello tutti coloro che possono donare. Molti pensano che aver avuto il covid o essersi vaccinati sia una limitazione nel donare. Vogliamo ricordare a tutti che può donare anche chi ha avuto il covid, purchè siano trascorsi almeno 14 giorni dalla completa risoluzione dei sintomi, mentre i soggetti vaccinati con Moderna o Pfizer possono donare dopo almeno 48 ora da ciacun episodio vaccinale o dopo un mese se si sono sottoposti al altri vaccini». Queste le parole del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ed il consigliere municipale Gianni Caselli, entrambi di Europa Verde.