Donna sente per la prima volta gli odori a 24 anni: «Inspiegabile, non ha bulbi olfattivi»

Per 24 anni ha vissuto senza sentire alcun profumo. Poi, improvvisamente, è stata investita dagli odori, che ha cominciato a percepire, anche se non tutti, un po' alla volta. Il tutto senza una ragione nota. Il caso clinico è descritto sulla rivista Neurocase da esperti della Università di Dresden in Germania.

La giovane è stata sottoposta a una batteria di test olfattivi e poi a elettroencefalogramma e risonanza magnetica, senza però venire a capo dei motivi del misterioso caso. La donna percepisce alcuni odori normalmente, ma resta priva dei bulbi olfattivi, i tessuti che trasmettono gli impulsi nervosi scatenati dagli odori al cervello. Probabilmente il cervello della paziente si è riorganizzato per percepire gli odori anche senza bulbi.