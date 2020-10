Dpcm, Ricciardi: «Covid dilaga incontrollato, nuove misure non sufficienti. Servono lockdown locali»

Le misure dell'ultimo Dpcm non sono sufficienti per fermare la nuova ondata di Covid. Lo spiega il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi a Omnibus su La7. «Le misure contenute nell'ultimo Dpcm sono un passo avanti, ma non sufficiente per affrontare la circolazione del virus in questo momento - ha detto - vanno prese in modo proporzionato alla circolazione del virus e il virus in questo momento in alcune aree del nostro Paese dilaga incontrollato».

Secondo Ricciardi la soluzione starebbe nei lockdown locali. «Servono lockdown locali - spiega - In alcune zone l'indice di contagio è 2,5, significa che la trasmissione del virus è esponenziale e c'è bisogno di misure più aggressive. Non lo dico io, lo dice uno studio pubblicato da colleghi dell'università di Edimburgo su 'Lancet' dopo l'analisi delle esperienze di 131 Paesi in questi 7 mesi».

