Ema, via libera ai vaccini adattati contro le varianti Omicron: dose booster consigliata per tutti gli over 12

Il comitato per i medicinali umani dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato l'autorizzazione di due nuovi vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro le varianti Omicron. Si tratta di Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1, di Pfizer e Moderna. Saranno destinati a persone di età pari o superiore a 12 anni, che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro il virus.

Vaccino Pfizer adattato contro le varianti Omicron 4 e 5, Ema avvia valutazione

Ema, si ai nuovi vaccini contro Omicron: il comunicato

Secondo quanto riporta l'Ema sul proprio sito, i vaccini sono adattati (cioè aggiornati) per le varianti attualmente circolanti. I nuovi vaccini potranno ampliare la protezione contro il virus e dovrebbero quindi aiutare a mantenere una protezione ottimale anche contro nuove varianti. I vaccini originali, sono ancora efficaci nel prevenire le forme gravi dell'infezione, e quindi impedire ospedalizzazioni e decessi associati al Covid, quindi continueranno a essere utilizzati nelle campagne di vaccinazione nell'UE, in particolare per chi ancora non completato il primo ciclo di vaccinazioni.

Una volta ufficializzato il loro uso, le autorità nazionali degli Stati membri dell'UE decideranno chi dovrà ricevere e quando i nuovi vaccini, tenendo conto di fattori quali: i tassi di infezione e ospedalizzazione, il rischio per le popolazioni vulnerabili, la copertura vaccinale e la disponibilità di vaccini.

Omicron, ecco i vaccini aggiornati contro le varianti: quali sono e quando arrivano (anche in Italia)