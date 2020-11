Lockdown, allarme Iss: in 4 regioni anticipare misure più restrittive, ecco quali

La pandemia di Covid continua a crescere in Italia. A fare il punto è stato Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa dell'Istituto superiore di Sanità (Iss): «Sulla base dell'ultimo monitoraggio ci sono 4 regioni che vanno verso rischio alto e nelle quali è opportuno anticipare le misure più restrittive». Si tratta di Campania, Emilia Romagna, Veneto, e Friuli Venezia Giulia, entrate in scenario 4 a rischio moderato con alta probabilità di progressione.

Terapie intensive, la curva cresce

«La circolazione del virus è cresciuta in modo molto significativo in tutta Europa - dice Brusaferro -. Il nostro Paese eccede la soglia prevista da dati. L' Italia è molto ricca di casi e la crescita è molto significativa superiore ai 100 casi per 100 mila abitanti. Le terapie intensive e i ricoveri in area medica mostrano una curva che cresce rapidamente vicino a soglie critiche. Gli ultimi dati mostrano una crescita significativa in tutta Italia», nonostante «differenze importanti fra regioni».

Iss: «Alta probabilità di saturazione delle terapie intensive»

«In alcune regioni si è superata la soglia critica per l'occupazione degli ospedali e c'è probabilità alta in tutta Italia di saturazione entro un mese per terapie intensive. Quindi c'è l'allerta e non possiamo permetterci di prendere sotto gamba la situazione» Lo ha affermato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa organizzata al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia.

Migliora indice Rt. «L'Rt sta crescendo più lentamente: a livello nazionale siamo a 1,7, con un intervallo di confidenza di 1,5. Questo ci dice che complessivamente il Paese è in uno scenario 3, ma anche che in tutto il Paese siamo a un Rt sopra 1 e in alcuni casi si sfiora il 2». Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel suo intervento alla conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sull'epidemia di Covid-19. «Ci troviamo in una fase di mitigazione - ha aggiunto - in cui le misure» di riduzione della socialità «sono importanti per rallentare» la corsa del virus.

Vaccino, Locatelli (Css): «E siti positivi già in fase preclinica »

Il vaccino Pfizer «già nella fase preclinica aveva dato riscontri positivi in termini di immunità sterilizzante, che previene infezione, e l'immunità da malattia, cioè in termini di capacità di proteggere dalla malattia vera e propria» Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanita, Franco Locatelli, alla conferenza stampa organizzata al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia.

Brusaferro: in corso analisi per la Campania

«Riteniamo validi dati della Campania ma approfondimenti sono in atto per cogliere aspetti che potrebbero completare una analisi che è in corso». Lo ha affermato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa organizzata al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia.

Covid e lockdown, stretta in cinque regioni. La Campania adesso rischia L'Italia si tinge sempre più di rosso e di arancione. Con altri 25.271 contagi (su 148mila tamponi) e 356 morti rispetto al giorno prima e soprattutto con ospedali vicini al collasso e l'"epidemia in rapido peggioramento", il ministro della Salute Roberto Speranza ieri sera ha dovuto imporre un nuovo giro di vite.





Ultimo aggiornamento: 17:49

