Emergenza pronto soccorso, il ministro Grillo: «Istituito tavolo per il sovraffollamento»

Martedì 5 Febbraio 2019, 14:30

Per risolvere il problema dei pronto soccorso «abbiamo istituito un tavolo al ministero proprio sulla questione del sovraffollamento. Ci sono alcune criticità che sono comuni e altre che sono peculiari dei territori a seconda della programmazione, ma sulle cose comuni vogliamo intervenire». Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Giulia Grillo, a margine della presentazione dei dati 2018 dell'attività dei Carabinieri della Salute Nas.«Al Cardarelli di Napoli, ad esempio - ha affermato Grillo, che nei giorni scorsi ha visitato a sorpresa la struttura sanitaria - il reparto di di osservazione a breve ha 35 posti e durante la mia visita c'erano 100 persone; questo numero fa impressione». I pronto soccorso, ha aggiunto, «sono la frontiera della sanità pubblica ma sono spesso allocati in strutture vecchie e con enormi afflussi di cittadini difficilmente gestibili e condizioni igieniche non ottimali con servizi quasi sempre appaltati a ditte esterne». Ad ogni modo, ha concluso, «quello dei pronto soccorso non è solo un problema della Campania e del Lazio; io girerò tutta l'Italia e non c'è alcuna azione ad hoc solo verso queste regioni».