Epatite acuta pediatrica, dalla variante dell'adenovirus al ruolo del Covid: le cause secondo gli esperti

Epatite acuta pediatrica, la malattia che colpisce i bambini desta allarme in Europa con l'aumento dei casi registrati tra i pazienti più piccoli, da 1 a 5 anni: focolai sono stati segnalati in Gran Bretagna, dove il cluster di epatite ha colpito 108 bimbi. Nessuno dei bambini è morto a causa del virus, ma otto piccoli pazienti hanno subito il trapianto del fegato. E poi casi sono stati segnalati in Spagna, Olanda e Danimarca. Sette i casi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati