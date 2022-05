Epatite bambini, un altro bimbo morto in Irlanda: i 4 sintomi principali che rivelano la malattia

Epatite acuta pediatrica, il contagio non si ferma in Europa e continua a preoccupare i medici. La situazione desta particolare allarme in Irlanda dove un bambino è morto ed un altro era in condizioni talmente gravi da dover richiedere un trapianto di fegato. Il misterioso ceppo di epatite che colpisce i minori lascia sempre più perplessi i responsabili sanitari di tutto il mondo. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, oltre 400 casi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati