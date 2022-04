Covid ed Epatite infantile, 74 bambini contagiati in Gran Bretagna: paura per l'insolito legame con il virus

La Gran Bretagna sta affrontando un nuovo allarme sanitario legato all'epatite infantile. Le autorità sanitarie stanno indagando su un misterioso focolaio che si sta verificando da gennaio. Sono 74 casi di bambini di età inferiore ai 10 anni registrati su tutto il Regno Unito. Secondo i primi report, l'allarme potrebbe essere potenzialmente legato agli adenovirus, anche se non è esclusa l'implicazione del Covid-19 (ma non delle vaccinazioni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati