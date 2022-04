Epatiti di causa sconosciuta, in campo l'istituto superiore di sanità

Epatiti di causa sconosciuta. Le indagini microbiologiche hanno escluso virus dell’epatite A, B, C, D ed E in tutti i casi. Tredici registrati in Scozia, di cui tre avevano una infezione confermata da SARS-CoV-, 5 erano negativi e 2 avevano avuto una infezione da SARS-CoV-2 tre mesi prima. In più, cinque casi avevano un test positivo per adenovirus tra gli 11 dei 13 casi per cui erano disponibili dati su questo tipo di test. All'esame degli esperti dell'Istituto superiore di sanità. Ecco le domande e le risposte al momento disponibili.

Quali sono le ipotesi sull’origine delle epatiti pediatriche degli ultimi mesi?

«Al momento nessuna delle teorie formulate sull’origine ha avuto un riscontro attraverso evidenze scientifiche... Le indagini tossicologiche sono in corso, ma una eziologia infettiva sembra essere più probabile in base al quadro epidemiologico e clinico».

C’è un collegamento tra le epatiti e il vaccino contro il Sars-CoV-2?

«Al momento non ci sono elementi che suggeriscano una connessione tra la malattia e la vaccinazione, e anzi diverse considerazioni porterebbero a escluderla. L’ipotesi che sia un adenovirus a causare le epatiti, avanzata da qualche ricercatore, è di per sé improbabile, in quanto questo tipo di virus normalmente non è associato a malattie epatiche. In ogni caso l’adenovirus contenuto nei vaccini a vettore adenovirale anti Sars-Cov-2 utilizzati in alcuni paesi (in Italia AstraZeneca e Janssen), è geneticamente modificato in modo da non replicare nelle cellule del nostro organismo».

Cosa fa l’Istituto superiore di sanità?

«Al momento sono diverse le strutture che si sono attivate: rete Seieva, il sistema epidemiologico integrato dell’epatite virale acuta; la sorveglianza genomica SARS-CoV-2; la sorveglianza basata su eventi con la circolare del ministero della Salute numero 0047345 del 19 ottobre 2021»